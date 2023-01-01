Максим Артамонов
В связи с засухой муниципальный режим ЧС введён в 13 территориях Пермского края
Мера поможет сельхозпроизводителям избежать штрафов
Муниципальный режим ЧС введён в 13 территориях Пермского края. Это связано с почвенной засухой ввиду погодных условий. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом министерстве агропромышленого комплекса.
«Введение подобного режима даёт возможность не предъявлять штрафы сельхозпроизводителям за невыполнение показателей», — отметили в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе режим ЧС был введён в Юсьвинском округе, а ранее, в июне, сельхозпроизводители Чернушинского городского округа Пермского края попросили ввести в территории режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков в мае часть зерна не взошла, а многолетние травы не развиваются. Всё это может привести к недобору кормов и зерновых
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