Максим Артамонов В связи с засухой муниципальный режим ЧС введён в 13 территориях Пермского края Мера поможет сельхозпроизводителям избежать штрафов Поделиться Твитнуть

Муниципальный режим ЧС введён в 13 территориях Пермского края. Это связано с почвенной засухой ввиду погодных условий. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом министерстве агропромышленого комплекса.

«Введение подобного режима даёт возможность не предъявлять штрафы сельхозпроизводителям за невыполнение показателей», — отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе режим ЧС был введён в Юсьвинском округе, а ранее, в июне, сельхозпроизводители Чернушинского городского округа Пермского края попросили ввести в территории режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков в мае часть зерна не взошла, а многолетние травы не развиваются. Всё это может привести к недобору кормов и зерновых

Также на прошлой неделе стало известно, что в Пермском крае из-за аномальной засухи обмелела Кама. Приток воды в реку оказался в три раза меньше нормы





Введение режима ЧС позволяет сельхозпроизводителям не только не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств, но и даёт возможность фермерам и агропредприятиям рассчитывать на поддержку местных органов власти по заготовке кормов.

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