В Чернушинском округе аграрии просят ввести режим ЧС из-за засухи Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков в мае часть зерна не взошла Поделиться Твитнуть

Сельхозпроизводители Чернушинского городского округа Пермского края просят ввести в их территории режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой.

Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков в мае часть зерна не взошла, а многолетние травы не развиваются. Всё это может привести к недобору кормов и зерновых, жалуются селяне.

На днях вопрос введения режима ЧС руководители шести сельхозпредприятий подняли на встрече с заместителем главы администрации Чернушинского ГО Николаем Пастуховым, сообщает портал «Чернушка сегодня».

Введение режима ЧС позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств. Кроме того, фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку местных органов власти по заготовке кормов.

Напомним, режим ЧС из-за засухи вводился на всей территории Прикамья летом 2021 года.

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