Олеся Максименко В Прикамье объявлен режим ЧС Аномально жаркая погода в регионе привела к засухе Поделиться Поделиться Твитнуть

Из-за засухи в Пермском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Аномально жаркая погода, установившаяся в регионе в мае — августе, негативно сказалась на содержании скота и птиц, производстве молока и заготовке кормов. Режим ЧС снимает с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию. Соответственно, им не придётся платить штрафы, также пермские аграрии смогут продлить исполнение кредитных обязательств.

Кроме того, главам муниципалитетов Пермского края поручено помочь фермерам и агропредприятиям в заготовке кормов.

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