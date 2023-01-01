В Пермском крае из-за аномальной засухи обмелела Кама
Приток воды в реку — в три раза меньше нормы
В Пермском крае усилилась гидрологическая засуха. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.
«Приток воды в Камское водохранилище в настоящее время в три раза меньше нормы, и заметно отстаёт от показателей аномально засушливых 2010 и 2021 годов», — цитирует сообщение специалистов ВЕТТА.
Для гидрологической засухи характерно не только снижение поступления воды в реки и водоёмы и понижение их уровня, но также уменьшение запасов грунтовых вод.
Ранее сообщалось, что в Юсьвинском округе Прикамья ввели режим ЧС из-за засухи. Это позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности.
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