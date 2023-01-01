Максим Артамонов Организаторы фестиваля «ПроНебо!» рассказали о причине инцидента с мотодельтапланом Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "ПроНебо"

Организаторы фестиваля воздухоплавания под Кунгуром «ПроНебо!» (0+) прокомментировали чрезвычайное происшествие, которое произошло в минувшие выходные во время фестиваля, когда один из мотодельтапланов врезался в палатку.

Как сообщает Properm со ссылкой на организаторов, пилот пытался не допустить столкновения с палаточным лагерем.

Они пояснили, что происшествие случилось во время перебазирования сверхлёгких летательных аппаратов утром 8 июля. Причиной ЧП стало то, что летательный аппарат при посадке налетел на кочку.

«После чего летательный аппарат подкинуло, и пилот принял решение завалить мотодельтаплан на бок с целью недопущения столкновения с палаточным лагерем. Пассажиров в мотодельтаплане не было. Пилот не пострадал. Палатки не задеты», — рассказали организаторы.

Напомним, 9 июня в паблике «Мой город — Пермь» ВКонтакте появилось видео происшествия на фестивале «ПроНебо» (0+). На кадрах видно, как мотодельтаплан перевернулся и врезался в одну из палаток на площадке фестиваля.

Уральская транспортная прокуратура по факту инцидента организовала проверку. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, который на протяжении многих лет традиционно проходил в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году было решено провести под новым именем — «ПроНебо!» (0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура). Также изменились сроки. Если раньше фестиваль проходил в конце июня в течение недели, то в этом году организаторы ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля.

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