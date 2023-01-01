Максим Артамонов Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на фестивале «ПроНебо!» Ранее там перевернулся мотодельтоплан Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось 9 июля на фестивале воздухоплавания «ПроНебо!» (0+) под Кунгуром. Проверка организована после публикаций в СМИ о том, что один из мотодельтопланов при разгоне столкнулся с палаткой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, в результате происшествия пострадавших нет. Сейчас ведомство проводит надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов.

Напомним, первые сообщения о происшествии на фестивале «ПроНебо» (0+), появились днём 9 июля. В паблике «Мой город — Пермь» в соцсети ВКонтакте было опубликовано видео, на котором видно как мотодельтоплан во время взлёта перевернулся. Летательный аппарат врезался в палатки на площадке фестиваля.

Ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, который на протяжении многих лет традиционно проходил в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году было решено провести под новым именем — «ПроНебо!»(0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура). Также изменились сроки. Если раньше фестиваль проходил в конце июня в течение недели, то в этом году организаторы ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля.

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