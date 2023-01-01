Максим Артамонов На фестивале «ПроНебо!» под Кунгуром перевернулся мотодельтаплан Количество пострадавших и их состояние уточняется Поделиться Твитнуть

Скриншот видео происшествия/ Паблик "Мой город - Пермь"

Сегодня во время фестиваля «ПроНебо» (0+), который проходит под Кунгуром, во время взлёта перевернулся мотодельтаплан. По предварительным данным, у пилота не получилось разогнаться. Об этом сообщает паблик «Мой город — Пермь» в соцсети ВКонтакте.

Судя по видео, опубликованном в соцсети, летательный аппарат врезался в палатки на площадке фестиваля, когда пытался взлететь. О том, сколько человек пострадало и в каком они состоянии, не уточняется.

По данным Properm.ru, для выяснения причин происшествия и его последствий, на место из Кунгура направились сотрудники полиции на транспорте.

Ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходящий в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году было решено провести под новым именем — «ПроНебо!»(0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура). Также изменились сроки. Если раньше фестиваль проходил в конце июня в течение недели, то в этом году организаторы ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.