Ремонт здания медакадемии у Центрального рынка в ходе торгов подешевел на треть Работы должны быть выполнены до января 2024 года Поделиться Твитнуть

Пермская медакадемия подвела итоги аукциона по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта жилых и нежилых помещений вузовского общежития № 1, расположенного по адресу: Пермь, ул. Попова, 58. Победителем закупки стал ИП Андрей Микишев. Он согласился выполнить контракт за 6,2 млн руб., при начальной цене 9,9 млн руб. Всего на аукцион поступило шесть заявок. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит провести ремонт жилых блоков, коридоров, прихожих, ванных комнат, заменить радиаторы отопления (до начала отопительного сезона), сантехнику, подоконники, провести окраску стен и потолков.

Работы должны начаться 20 июля, а завершиться в конце декабря 2023 года. Сдача объекта — до 12 января 2024 года.

Девятиэтажное общежитие было построено в 1973 году. Площадь дома — 3 тыс. кв. м, площадь жилых помещений — 1,6 тыс. кв. м, нежилых — 0,3 тыс. кв. м.

Согласно сервису Rusprofile, ИП Андрей Микишев специализируется на производстве электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Для ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России Микишев уже выполнил 8 контрактов на сумму 10,6 млн руб.

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