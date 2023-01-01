Ремонт общежития медакадемии у Центрального рынка оценили в 9,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермская медакадемия объявила аукцион на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта жилых и нежилых помещений общежития №1, расположенного по адресу: Пермь, ул. Попова, 58. Информация размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 3 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,9 млн руб. Итоги аукциона должны быть подведены 5 июля.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит провести ремонт жилых блоков, коридоров, прихожих, ванных комнат, заменить радиаторы отопления (до начала отопительного сезона), сантехнику, подоконники, провести окраску стен и потолков.

Работы должны начаться 20 июля, а завершиться в конце декабря 2023 года. Сдача объекта — до 12 января 2024 года.

Девятиэтажное общежитие было построено в 1973 году. Площадь дома — 3 тыс. кв. м, площадь жилых помещений -1,6 тыс. кв. м, нежилых — 0,3 тыс. кв. м.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.