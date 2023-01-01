Алёна Бронникова Жителей Перми пригласили на фестиваль «Переработка» 8 и 9 июля Мероприятие пройдёт на городской эспланаде Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные пермяков ждёт третье по счёту флагманское событие фестиваля, приуроченного к юбилею столицы региона, — «Город встреч». В квартале у Законодательного собрания на эспланаде состоится фестиваль экологичности в музыке и жизни «Переработка». Подробную программу мероприятия опубликовали на сайте 300-летия Перми.

Для гостей фестиваля будут работать блошиный рынок, лекторий, зона мастер-классов, маркет с продукцией пермских проектов, практикующих ответственное потребление и бережное отношение к материалу, таких как «Перепакет», «Извторсырья» и пр. На своп-событии можно будет обменяться вещами, которые организаторы просят принести в чистом и опрятном виде.

Кроме того, в режиме живого подкаста, начало которого запланировано в 12:00, экоактивисты обсудят осознанное потребление и создание вещей из переработанных материалов. А в формате музыкального подкаста «Лайвец» состоится выступление пермской группы elcapitan!, известной переработками песен «Лесник» группы «Король и Шут» в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself в манере Игоря Корнелюка.

После elcapitan! 8 июля выступит диджей DaGreen из Сочи. Вечером, в 19:00 на сцену выйдет кавер-группа «Гуарана». Во второй день, 9 июля, зрителей ожидает выступление хэдлайнера «Переработки» — группа Therr Maitz с программой LAB Лаборатории музыки Антона Беляева.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о событиях предстоящих выходных в еженедельной афише мероприятий.





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