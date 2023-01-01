Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Что можно посетить и посмотреть 7-14 июля Поделиться Твитнуть

Продолжается летний юбилейный парад фестивалей: фестиваль уличных музыкантов, фестиваль-ярмарка крафт-мастеров, фестиваль автокультуры Perm Auto Weekend, фестиваль современной визуальной культуры и комикс-конвенция, а также авиашоу. Продолжает работать летний читальный зал «Горьковки», открылось новое летнее арт-пространство на набережной, пройдёт благотворительная книжная барахолка, а в «Хохловке» отметят Петров день. Пермский балет представит премьеру. Среди главных событий также – новый театральный фестиваль, фестиваль музыки и спорта, экологический фестиваль и пережившая ребрендинг «Небесная ярмарка».

Под занавес сезона 2022/23 Пермский балет выпускает классическую «Раймонду» (12+). Премьера приурочена к 125-летию со дня её первой постановки. Последний шедевр Мариуса Петипа, ставший апогеем эстетики и этого хореографа, и всего классического балета XIX века, и первый балет 33-летнего Александра Глазунова зрители увидят в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова. В основе сюжета лежит рыцарская легенда о любви.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, 14 июля в 19:00

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Два пермских университета – гуманитарно-педагогический и классический – проведут выпускные в один день. Оба праздника – составляющие единого городского студенческого выпускного (16+), проходящего в рамках 300-летия Перми. Праздник Пермского педагогического начнётся в 12:30 со сбора выпускников у входа в Парк Горького со стороны ул. Сибирской. Здесь будет организовано пространство для неформального общения студентов-активистов, выпускников и их родителей с деканами факультетов. Далее общая колонна пройдёт торжественным парадом через аллеи парка к ротонде, которая станет главной площадкой для церемонии вручения дипломов с отличием. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнётся в 17:00 с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ до 22:00. Праздник пройдёт в открытом режиме.

14 июля

Фестиваль уличных музыкантов (0+), приуроченный к 30-летнему юбилею компании «Алендвик» и 300-летию Перми, начнётся в 16:00 с праздничного шествия, которое пройдёт яркой колонной по Комсомольскому проспекту от Комсомольской площади до ул. Монастырской. После этого пермяков ждут на площадках проекта «Улица еды» по адресам: Комсомольский проспект, 7, 11, 31а, 51 и 72. Вечером, с 20:00 до 21:00, по Комсомольскому проспекту, 11 состоится концерт хедлайнера фестиваля – music band «Happy», а на Комсомольском проспекте, 7 в это же время пройдёт танцевальный батл среди молодёжных коллективов Перми.

7 июля с 16:00 до 21:00

На пермской набережной начало работать летнее пространство Tele2 (0+). Там можно посетить коворкинг с быстрым Wi-Fi или поиграть с друзьями в теннис или настольные игры в удобной лаунж-зоне. Планируются специальные события: 7 июля пройдёт танцевальный марафон под латиноамериканскую музыку, а 8 июля в 18:00 состоится премьера уникального видеопроекта «Я – Пермь» – коллективный взгляд на Пермь горожан и опытных кинематографистов. В фильм вошли кадры города, сделанные на мобильный телефон обычными жителями Перми. Помимо этого состоятся показы спектаклей Театра-Театра под открытым небом – 14 июля в 19:00 зрителей ждёт мюзикл «Три товарища» (12+). Спектакли будут показывать в записи, но артисты придут, чтобы обсудить выступления вместе с гостями.

Набережная Камы, до 30 июля

В основном здании Пермского краеведческого музея – Доме Мешкова – стартуют экскурсии для сборных групп. Научные сотрудники музея расскажут о первом в Прикамье бронзовом оружии, истории особняка, пароходах Николая Мешкова, а также героях выставки «Пермь замечательных людей». Первая экскурсия, «Мерцание холодной стали» (6+), пройдёт 8 июля в 15:00. Гости музея узнают интересные факты о холодном и огнестрельном оружии, которое представлено в экспозиции Дома Мешкова: от первого в Прикамье бронзового оружия до гражданского и военного оружия XX века. Чем воевали в эпоху Великого переселения народов, каким оружием пользовалось русское население Перми Великой для защиты от набегов вогулов и татар?

Дом Мешкова, с 8 по 30 июля

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Летний читальный зал (12+) перед «Горьковкой» продолжает свою работу. Здесь предлагают свежие газеты, выставки книг, проходит акция «Книга в подарок». Тема недели – «История пермских микрорайонов».

Площадь перед библиотекой им. Горького, с 10 по 13 июля с 12:00 до 16:00

12 июля на Соборной площади стартует фестиваль-ярмарка «Парма арт-маркет» (0+). В течение пяти дней запланирована работа фестивальной сцены, ярмарки и площадки мастер-классов. Гостей фестиваля ждут выступления музыкантов в различных жанрах, показы модных коллекций, создание граффити в реальном времени, роспись по дереву и возможность собрать собственное уникальное украшение или модный образ.

Соборная площадь, с 12 по 16 июля

В четвёртый раз пройдёт пермский фестиваль автокультуры Perm Auto Weekend-2023 (18+): выставка авто из Перми и соседних городов, дрифт-соревнования пилотов Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а также зоны для гостей – детская, спортивная, киберспортивная, food-зона и lounge. Завершится фестиваль концертом под открытым небом.

Картодром «Камская долина», 8 и 9 июля

Пермская общественная организация «Территория передышки» приглашает всех желающих принять участие в Благотворительной книжной барахолке (6+) – акции в поддержку людей без дома и тех, кто рискует оказаться на улице. Книги для барахолки можно принести до 10 июля на склад «Территории передышки» (ул. Островского, 109) и в другие пункты сбора по всему городу. Адреса и время приёма книг можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/bookcharitysale. Принимается классическая и современная художественная литература, нонфикшн и автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научная литература и другие издания. Главное условие – хорошее состояние принесённой книги. Все заработанные средства пойдут на помощь подопечным «Территории передышки»: на восстановление документов, оплату временного жилья и покупку необходимых лекарств.

Garage Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2), 14 июля

В «Хохловке» отметят Петров день (0+) – один из самых почитаемых летних праздников, завершающий Петровский пост. Гостей ждут экскурсия «Июльские травы Хохловки», выступление студии духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», мастер-классы по заготовке берёзовых веников, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 12 июля с 12:00

Гостей Фестиваля современной визуальной культуры и комикс-конвенции PANICOMIX (12+) ждут конкурсы танцев и вокала, инсценировок и арта, косплей-барахолка, мастер-классы, выставки, дефиле и интересные гости из российского geek-сообщества.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 8 и 9 июля

В программе авиашоу «Крылья Пармы» (0+) – выступления пилотажной группы «Русь» и профессиональной пилотажной группы на поршневых самолётах «Первый полёт».

Аэродром Фролово, 8 июля с 14:00 до 19:00

Лауреаты международных конкурсов Наталья Воронина (орган) и Тамара Парамонова (саксофон) приглашают на концертную программу «Влюблённый орган» (6+). Музыканты из Екатеринбурга исполнят музыку разных стилей и эпох – от барокко до современности: прозвучат сочинения Баха, Марчелло, Глюка, Лангле, Гершвина, Бернстайна, Бедара, Штамма, а также популярная киномузыка Хорнера, Рота, Леграна, Манчини и Таривердиева.

Органный концертный зал, 12 июля в 19:00

В ближайшие выходные на городской эспланаде пройдёт фестиваль экологичности в музыке и жизни «Переработка» (0+). В программе – выступления известных музыкантов, эко-маркет и блошиный рынок, мастер-классы и «живой» подкаст.

В течение двух дней, 8 и 9 июля, гости фестиваля смогут погрузиться в мир уникальных звуков и экспериментов, приобрести дизайнерские вещи, созданные из вторичных материалов, восстановленные предметы интерьера и мебель, обменяться вещами или изготовить собственные авторские изделия. Участники маркета – бренды, практикующие ответственное потребление. Мастер-классы проведут лидеры движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России.

В квартале эспланады у краевого Законодательного собрания на протяжении двух дней будет работать блошиный рынок проекта «Пермь. Винтаж». Блошиный рынок – это не только возможность дать вещам вторую жизнь; каждая вещь несёт в себе историю и является артефактом времени, таким образом, «Пермь. Винтаж» на фестивале «Переработка» станет своего рода музеем города под открытым небом.

Музыкальная сцена «Переработки» будет посвящена новой жизни популярных композиций. В первый день, 8 июля, на сцену выйдут участники открытия фестиваля «Город встреч» – группа «Гуарана». В формате музыкального подкаста «Лайвец» состоится выступление пермской группы elcapitan, в послужном списке которой – переработки композиций «Лесник» группы «Король и Шут» в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself в манере Игоря Корнелюка.

В режиме живого подкаста активисты обсудят экологичность в повседневной жизни, осознанное потребление, формирование гардероба и второе дыхание в моде.

Хедлайнером «Переработки» станет группа Therr Maitz с программой LAB Лаборатории музыки Антона Беляева. В рамках Лаборатории выступят и приглашённые исполнители: оркестр Пермского театра оперы и балета, пермский оркестр «Тильда» и хор «Кама Cantabile» Пермского музыкального колледжа. Концерт пройдёт 9 июля в 20:00.

Эспланада, 8 и 9 июля

В рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+) на этой неделе стартует Фестиваль нового театра «Пермское море» (0+). Проект будет длиться три недели, и в это время город наполнится современным искусством. Театр предстанет в новом понимании: обычные горожане, профессиональные актёры и перформеры создадут общее театральное пространство на улицах и в знаковых местах города. Зрителей ждут спектакли, концерты, а также образовательная программа. Первым событием фестиваля станет спектакль-дыхание «Пермское море», увидеть который можно 10 июля в 23:00 в бассейне «Олимпия». В течение 11–14 июля там же пройдут открытые репетиции в формате «Театр горожан». Вход на все события бесплатный, но на большинство необходима предварительная регистрация на сайте 300-летия Перми https://perm-300.ru/afisha/.

С 10 по 30 июля

В этот уикенд также пройдёт фестиваль воздухоплавания «ПроНебо» (0+), посвящённый небу, воздуху и мечте, – это популярная «Небесная ярмарка», пережившая ребрендинг. Гостей ждут полёты на тепловых аэростатах, запуск воздушных змеев, шоу огненных фигур и шоу парашютистов, выступление музыкантов и уличных артистов, мастер-классы и интерактивные площадки.

Поляна «Улетай поле», район деревни Тёплая, Кунгурский округ, с 7 по 9 июля

В Перми пройдёт Фестиваль музыки и спорта #nazavode (0+) – где на двух сценах LIVE и ELECTRO соберутся известные пермские группы и музыканты, а профессионалы экстремальных видов спорта проведут соревнования и мастер-классы. Хедлайнером фестиваля станет Найк Борзов, а также выступят пермские группы «Пятый корпус», «Паприка», «Туман» и екатеринбургский ансамбль «Аватара». Приобретая билет на фестиваль #nazavodе, пермяки поддержат тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без родительской заботы: организаторы проекта перечислят в фонд «Дедморозим» по 100 руб. с каждого билета.

Пространство событий #БЕРЕГ, 7 и 8 июля

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