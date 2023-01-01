Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Что можно посетить и посмотреть 7-14 июля
Продолжается летний юбилейный парад фестивалей: фестиваль уличных музыкантов, фестиваль-ярмарка крафт-мастеров, фестиваль автокультуры Perm Auto Weekend, фестиваль современной визуальной культуры и комикс-конвенция, а также авиашоу. Продолжает работать летний читальный зал «Горьковки», открылось новое летнее арт-пространство на набережной, пройдёт благотворительная книжная барахолка, а в «Хохловке» отметят Петров день. Пермский балет представит премьеру. Среди главных событий также – новый театральный фестиваль, фестиваль музыки и спорта, экологический фестиваль и пережившая ребрендинг «Небесная ярмарка».
Под занавес сезона 2022/23 Пермский балет выпускает классическую «Раймонду» (12+). Премьера приурочена к 125-летию со дня её первой постановки. Последний шедевр Мариуса Петипа, ставший апогеем эстетики и этого хореографа, и всего классического балета XIX века, и первый балет 33-летнего Александра Глазунова зрители увидят в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова. В основе сюжета лежит рыцарская легенда о любви.
Пермский
театр оперы и балета им. Чайковского,
14 июля в 19:00
Два
пермских университета – гуманитарно-педагогический и классический – проведут
выпускные в один день. Оба праздника – составляющие единого городского студенческого выпускного (16+), проходящего в рамках 300-летия Перми.
Праздник Пермского педагогического начнётся в 12:30 со сбора выпускников у
входа в Парк Горького со стороны ул. Сибирской. Здесь будет организовано
пространство для неформального общения студентов-активистов, выпускников и их
родителей с деканами факультетов. Далее общая колонна пройдёт торжественным
парадом через аллеи парка к ротонде, которая станет главной площадкой для
церемонии вручения дипломов с отличием. В Пермском университете запланирована
обширная вечерняя программа, которая начнётся в 17:00 с ректорского бала и
продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе
ПГНИУ до 22:00. Праздник пройдёт в открытом режиме.
14
июля
Фестиваль уличных музыкантов (0+), приуроченный к 30-летнему юбилею компании «Алендвик» и 300-летию Перми, начнётся в 16:00 с праздничного шествия, которое пройдёт яркой колонной по Комсомольскому проспекту от Комсомольской площади до ул. Монастырской. После этого пермяков ждут на площадках проекта «Улица еды» по адресам: Комсомольский проспект, 7, 11, 31а, 51 и 72. Вечером, с 20:00 до 21:00, по Комсомольскому проспекту, 11 состоится концерт хедлайнера фестиваля – music band «Happy», а на Комсомольском проспекте, 7 в это же время пройдёт танцевальный батл среди молодёжных коллективов Перми.
7 июля
с 16:00 до 21:00
На
пермской набережной начало работать летнее
пространство Tele2 (0+). Там можно
посетить коворкинг с быстрым Wi-Fi или поиграть с друзьями в теннис или
настольные игры в удобной лаунж-зоне. Планируются специальные события: 7 июля
пройдёт танцевальный марафон под латиноамериканскую музыку, а 8 июля в 18:00
состоится премьера уникального видеопроекта «Я – Пермь» – коллективный взгляд
на Пермь горожан и опытных кинематографистов. В фильм вошли кадры города,
сделанные на мобильный телефон обычными жителями Перми. Помимо этого состоятся
показы спектаклей Театра-Театра под открытым небом – 14 июля в 19:00 зрителей
ждёт мюзикл «Три товарища» (12+). Спектакли будут показывать в записи, но
артисты придут, чтобы обсудить выступления вместе с гостями.
Набережная Камы, до 30 июля
В
основном здании Пермского краеведческого музея – Доме Мешкова – стартуют
экскурсии для сборных групп. Научные сотрудники музея расскажут о первом в
Прикамье бронзовом оружии, истории особняка, пароходах Николая Мешкова, а также
героях выставки «Пермь замечательных людей». Первая экскурсия, «Мерцание холодной стали» (6+), пройдёт 8 июля в 15:00. Гости музея узнают
интересные факты о холодном и огнестрельном оружии, которое представлено в
экспозиции Дома Мешкова: от первого в Прикамье бронзового оружия до
гражданского и военного оружия XX века. Чем воевали в эпоху Великого
переселения народов, каким оружием пользовалось русское население Перми Великой
для защиты от набегов вогулов и татар?
Дом
Мешкова, с 8 по 30 июля
Летний
читальный зал (12+) перед
«Горьковкой» продолжает свою работу. Здесь предлагают свежие газеты, выставки
книг, проходит акция «Книга в подарок». Тема недели – «История пермских
микрорайонов».
Площадь
перед библиотекой им. Горького,
с 10 по 13 июля с 12:00 до 16:00
12
июля на Соборной площади стартует фестиваль-ярмарка
«Парма арт-маркет» (0+). В течение
пяти дней запланирована работа фестивальной сцены, ярмарки и площадки
мастер-классов. Гостей фестиваля ждут выступления музыкантов в различных
жанрах, показы модных коллекций, создание граффити в реальном времени, роспись
по дереву и возможность собрать собственное уникальное украшение или модный
образ.
Соборная
площадь, с 12 по 16 июля
В
четвёртый раз пройдёт пермский
фестиваль автокультуры Perm Auto Weekend-2023 (18+): выставка авто из Перми и соседних городов, дрифт-соревнования пилотов
Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, а также зоны для гостей – детская, спортивная, киберспортивная,
food-зона и lounge. Завершится фестиваль концертом под открытым небом.
Картодром
«Камская долина», 8 и 9 июля
Пермская
общественная организация «Территория передышки» приглашает всех желающих
принять участие в Благотворительной
книжной барахолке (6+) – акции в
поддержку людей без дома и тех, кто рискует оказаться на улице. Книги для
барахолки можно принести до 10 июля на склад «Территории передышки» (ул.
Островского, 109) и в другие пункты сбора по всему городу. Адреса и время
приёма книг можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/bookcharitysale.
Принимается классическая и современная художественная литература, нонфикшн и
автофикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научная
литература и другие издания. Главное условие – хорошее состояние принесённой
книги. Все заработанные средства пойдут на помощь подопечным «Территории
передышки»: на восстановление документов, оплату временного жилья и покупку необходимых
лекарств.
Garage
Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2), 14 июля
В
«Хохловке» отметят Петров день
(0+) – один из самых почитаемых
летних праздников, завершающий Петровский пост. Гостей ждут экскурсия «Июльские
травы Хохловки», выступление студии духовных песнопений и фольклорной музыки
«Тишина», мастер-классы по заготовке берёзовых веников, кулинарные
мастер-классы и многое другое.
Архитектурно-этнографический
музей «Хохловка», 12 июля с 12:00
Гостей Фестиваля
современной визуальной культуры и комикс-конвенции PANICOMIX (12+) ждут конкурсы танцев и вокала, инсценировок
и арта, косплей-барахолка, мастер-классы, выставки, дефиле и интересные гости
из российского geek-сообщества.
Пермский
дом народного творчества «Губерния», 8 и 9 июля
В программе авиашоу «Крылья Пармы» (0+)
– выступления пилотажной группы «Русь» и профессиональной пилотажной группы на
поршневых самолётах «Первый полёт».
Аэродром Фролово, 8 июля с 14:00 до 19:00
Лауреаты
международных конкурсов Наталья Воронина (орган) и Тамара Парамонова (саксофон)
приглашают на концертную программу «Влюблённый
орган» (6+). Музыканты из
Екатеринбурга исполнят музыку разных стилей и эпох – от барокко до
современности: прозвучат сочинения Баха, Марчелло, Глюка, Лангле, Гершвина,
Бернстайна, Бедара, Штамма, а также популярная киномузыка Хорнера, Рота,
Леграна, Манчини и Таривердиева.
Органный
концертный зал, 12 июля в 19:00
В
ближайшие выходные на городской эспланаде пройдёт фестиваль экологичности в
музыке и жизни «Переработка» (0+). В программе – выступления известных
музыкантов, эко-маркет и блошиный рынок, мастер-классы и «живой» подкаст.
В
течение двух дней, 8 и 9 июля, гости фестиваля смогут погрузиться в мир
уникальных звуков и экспериментов, приобрести дизайнерские вещи, созданные из
вторичных материалов, восстановленные предметы интерьера и мебель, обменяться
вещами или изготовить собственные авторские изделия. Участники маркета –
бренды, практикующие ответственное потребление. Мастер-классы проведут лидеры
движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми
и других городов России.
В
квартале эспланады у краевого Законодательного собрания на протяжении двух дней
будет работать блошиный рынок проекта «Пермь. Винтаж». Блошиный рынок – это не
только возможность дать вещам вторую жизнь; каждая вещь несёт в себе историю и
является артефактом времени, таким образом, «Пермь. Винтаж» на фестивале
«Переработка» станет своего рода музеем города под открытым небом.
Музыкальная
сцена «Переработки» будет посвящена новой жизни популярных композиций. В первый
день, 8 июля, на сцену выйдут участники открытия фестиваля «Город встреч» –
группа «Гуарана». В формате музыкального подкаста «Лайвец» состоится
выступление пермской группы elcapitan, в послужном списке которой – переработки
композиций «Лесник» группы «Король и Шут» в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself
в манере Игоря Корнелюка.
В
режиме живого подкаста активисты обсудят экологичность в повседневной жизни,
осознанное потребление, формирование гардероба и второе дыхание в моде.
Хедлайнером
«Переработки» станет группа Therr Maitz с программой LAB Лаборатории музыки
Антона Беляева. В рамках Лаборатории выступят и приглашённые исполнители:
оркестр Пермского театра оперы и балета, пермский оркестр «Тильда» и хор «Кама
Cantabile» Пермского музыкального колледжа. Концерт пройдёт 9 июля в 20:00.
Эспланада, 8 и 9 июля
В
рамках летнего фестиваля «Город встреч» (0+) на этой неделе стартует Фестиваль нового театра «Пермское море»
(0+). Проект будет длиться три
недели, и в это время город наполнится современным искусством. Театр предстанет
в новом понимании: обычные горожане, профессиональные актёры и перформеры
создадут общее театральное пространство на улицах и в знаковых местах города.
Зрителей ждут спектакли, концерты, а также образовательная программа. Первым
событием фестиваля станет спектакль-дыхание «Пермское море», увидеть который
можно 10 июля в 23:00 в бассейне «Олимпия». В течение 11–14 июля там же пройдут
открытые репетиции в формате «Театр горожан». Вход на все события бесплатный,
но на большинство необходима предварительная регистрация на сайте 300-летия
Перми https://perm-300.ru/afisha/.
С 10
по 30 июля
В
этот уикенд также пройдёт фестиваль
воздухоплавания «ПроНебо» (0+),
посвящённый небу, воздуху и мечте, – это популярная «Небесная ярмарка»,
пережившая ребрендинг. Гостей ждут полёты на тепловых аэростатах, запуск
воздушных змеев, шоу огненных фигур и шоу парашютистов, выступление музыкантов
и уличных артистов, мастер-классы и интерактивные площадки.
Поляна «Улетай поле», район деревни Тёплая, Кунгурский округ, с 7 по 9 июля
В Перми
пройдёт Фестиваль музыки и спорта
#nazavode (0+) – где на двух сценах
LIVE и ELECTRO соберутся известные пермские группы и музыканты, а профессионалы
экстремальных видов спорта проведут соревнования и мастер-классы. Хедлайнером
фестиваля станет Найк Борзов, а также выступят пермские группы «Пятый корпус»,
«Паприка», «Туман» и екатеринбургский ансамбль «Аватара». Приобретая билет на
фестиваль #nazavodе, пермяки поддержат тяжелобольных детей и ребят, оставшихся
без родительской заботы: организаторы проекта перечислят в фонд «Дедморозим» по
100 руб. с каждого билета.
Пространство событий #БЕРЕГ, 7 и 8 июля
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