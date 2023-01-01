В МЧС предупредили жителей Пермского края о сильных грозах 8 июля Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в субботу, 8 июля, ночью ожидаются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере, а днём и вечером в отдельных территориях возможны сильные грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В связи с вероятными осадками и усилением ветра, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

В период грозы стоит также воздержаться от прогулок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

«Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах», — предупредили в МЧС.

Ранее синоптики рассказали, что в Пермском крае с 8 июля начинается четырёхдневный период аномальной жары, и сообщили, в каких районах в ближайшие дни наиболее вероятны дожди и грозы.





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