С субботы в Пермском крае начинается аномально жаркий период Он продлится четыре дня Поделиться Твитнуть

С 8 июля и до утра 12 июля на территории Пермского края установится аномально жаркая погода. Ее принесёт тропический воздух, который начнёт поступать из районов Туркмении и Казахстана. Особенно будет жарко на юге и востоке Прикамья - там воздух прогреется до +35…+37˚, что приведёт к дальнейшему усилению засухи. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В то же время, на севере края и в Коми-Пермяцком округе 9-11 июля ожидается активная грозовая деятельность, есть вероятность крупного града и сильных шквалов (особенно 10 июля). На крайнем севере выпадет значительное количество осадков, что даже обеспечит увеличение притока воды в Камское водохранилище, который находится сейчас на рекордно низких отметках.

В субботу, 8 июля, воздух на юго-западе, юге края и в Перми при малооблачной погоде прогреется до +29…+32˚. По северной половине края ожидается грозовая активность (она усилится к вечеру), днём на севере будет около +20˚.

В воскресенье, 9 июля, в Перми ожидается до +32…+33˚, на юге и востоке края - до +34˚. На севере в зависимости от облачности будет от +24˚ до +29˚. Грозовая активность на севере края ожидается в течение всего дня. Над Коми-Пермяцким округом днём в воскресенье прогнозируется возникновение линии шквалов. Во второй половине мощные грозы с крупным градом и сильным шквалом возможны на северо-западе и на западе. В Перми вечером также возможна гроза.

В понедельник, 10 июля, жара усилится на юго-востоке до +35…+36˚, в Перми до +32…+34˚. Вечером через западные и северные районы предварительно пройдёт холодный фронт. При этом вероятны мощные грозы, а риск возникновения шквалов (в том числе разрушительных, более 25 м/с) и крупного града выше, чем в воскресенье. В Перми жара может сопровождаться сухим юго-западным ветром с порывами до 15 м/с, вечером не исключена гроза.

Вторник, вероятно, станет самым жарким днём: в Перми воздух прогреется до +35˚, по юго-востоку края - до +37˚. В северной половине края снова есть вероятность мощных гроз со шквалами.

Предварительно, утром 12 июля через территорию края пройдёт холодный фронт, что будет означать окончание жары. Ожидаются ли при этом грозы и шквалы – пока прогнозировать преждевременно.

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