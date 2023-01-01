Получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на улице Ленина в Перми Откроется медучреждение после процедуры лицензирования Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию городской поликлиники по адресу: Пермь, ул. Ленина, 16. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

Это значит, пояснил глава фонда Алексей Бураков, что строительные работы на объекте полностью завершены, проверены и соответствуют всем нормам. Следующий этап — лицензирование самого медучреждения.

Напомним, изначально подрядчик ООО «Спецстрой» планировал закончить все работы на объекте в июне, затем до 31 августа 2022 года, однако строители не успели выполнить условия контракта, из-за чего он был расторгнут. Общая стоимость работ оценивалась в 523 млн руб., но подрядчику было выплачено только 418,9 млн руб.

После смены подрядчика завершением работ занималась дочерняя структура Корпорации развития Пермского края (КРПК) — ООО «Дом.59». «Сейчас завершаем передачу поликлиники министерству здравоохранения», — сообщил Бураков.

В новой поликлинике разместятся дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики, круглосуточный травмпункт. Медицинскую помощь здесь смогут получать 32 тыс. жителей Ленинского района Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.