УКС Пермского края расторгло контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства поликлиники За работу ООО «Спецстрой» получит на 300 млн руб. меньше Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Прикамья и ООО «Спецстрой», занимавшееся строительством поликлиники на ул. Ленина, 16 в Перми, расторгли контракт. Соответствующий документ, подписанный 31 августа, опубликован на портале госзакупок.

Контракт был подписан сторонами в январе 2019 года. Согласно нему, все работы должны были быть закончены в июне 2022 года. За срыв сроков и ненадлежащее исполнение работ подрядчика несколько раз штрафовали.

Согласно условиям расторжения контракта, исполнитель за свою работу получает только 223 млн руб. из 523 млн руб.

Напомним, по проекту, поликлиника на ул. Ленина, 16 должна принимать 400 человек в смену. В четырёхэтажном здании будут расположены круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, кабинеты специализированного приёма.

Первоначально поликлинику планировалось сдать в конце 2020 года.

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