Краевой минздрав представил проект новой пермской поликлиники

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На этой неделе депутатам Законодательного собрания Пермского края был представлен проект новой Городской клинической поликлиники в Ленинском районе. Новое здание уже занесено в план капитального строительства, его планируется сдать в конце 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Прикамья.

Поликлиника будет располагаться по адресу: ул. Ленина, 16. Общая площадь участка, который отведен под поликлинику и прилегающую территорию, составляет 6,5 тыс кв м. В главном здании будет шесть этажей — четыре основных, подвал и технический этаж. Также предусмотрено размещение парковки на 20 машиномест, тротуаров и зелёных зон.

Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В здании будет расположен круглосуточный травмпункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар (терапевтического и хирургического профиля), пункт забора анализов, отделение неотложной помощи, диагностическое отделение (ЭКГ, УЗИ, гастроскопия, колоноскопия и другие методы исследования), а также кабинеты специализированного приёма (включая кабинет врача-инфекциониста).