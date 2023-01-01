Правительство края согласовало участок под строительство нового планетария в Перми Он может появиться через дорогу от IMALL Эспланада Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края приняло постановление о внесении изменений в ст. 49 ПЗЗ Перми и установлении границ территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 подзоны Ц-1 (П 0,0) в отношении участка на пересечении улиц Петропавловской и Попова в Ленинском районе. Документ опубликован на сайте кабмина.

Эту землю через дорогу от IMALL Эспланада (ниже дома по ул. Петропавловской, 77) московская компания «Галатэя» собирается использовать для строительства второго городского планетария. Чтобы проект был реализован, и понадобилась смена зонирования. В зоне Ц-1 разрешается строить недвижимость с широким спектром видов административного, общественного, культурного и коммерческого использования регионального и местного значения. А подзона с коэффициентом высотности 0 ограничивает этот участок от жилой застройки.

Постановление правительства вступит в силу 15 июля.

Напомним, комиссия по ПЗЗ согласовала проект строительства нового планетария и смену зонирования земельного участка для него ещё в апреле 2023 года. Тогда на заседании о проекте докладывала представитель Агентства инвестиционного развития Прикамья.

«Инвестор (компания «Галатэя») проверен, он реализовал крупнейший в Европе планетарий в Олимпийском парке в Сочи, крупнейший планетарий в мире в Питере, в бывшем газгольдере. Сейчас будут строиться более мелкого формата объекты. Уже построены в Нижнем Новгороде и в Ереване, сейчас идёт строительство в Тюмени и Екатеринбурге. И рассматривается Пермь как одна из локаций. Объект действительно стоящий», — заявила она, отметив, что в строительство может быть инвестировано свыше 100 млн руб.

В мае городской совет по улучшению инвестиционного климата рекомендовал присвоить проекту статус «приоритетный инвестиционный».

Ранее сообщалось, что новый планетарий будет иметь купол диаметром 19 м, научную библиотеку, многофункциональное пространство для выставок, лекций и концертов. Количество посадочных мест — не менее 140. Построить его инвестор собирался в 2024 году.

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