Алёна Бронникова Комиссия по ПЗЗ согласовала проект строительства нового планетария Здание будет рассчитано на 100 человек Поделиться Твитнуть

Сайт администрации Перми

Комиссия по подготовке проекта правил застройки и землепользования приняла решение по установлению специальной зоны через дорогу от IMALL Эспланада для строительства второго планетария в Перми. Предложение от Агентства инвестиционного развития Прикамья (АИР) комиссия рассмотрела на заседании 17 апреля.

Согласно заявлению, на перекрёстке улиц Попова и Петропавловской, рядом со Слуцкой горкой, будет установлена зона обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1), где может быть построена недвижимость с широким спектром видов административного, общественного, культурного и коммерческого использования регионального и местного значения. И подзона с коэффициентом высотности 0, которая ограничит этот участок от жилой застройки.

С инициативой строительства на этом участке научно-просветительского учреждения выступила московская компания «Галатэя».

«Инвестор проверен, он реализовал крупнейший в Европе планетарий в Олимпийском парке в Сочи, крупнейший планетарий в мире в Питере, в бывшем газгольдере. Сейчас будут строиться более мелкого формата объекты. Уже построены в Нижнем Новгороде и в Ереване, сейчас идёт строительство в Тюмени и Екатеринбурге. И рассматривается Пермь как одна из локаций. Объект действительно стоящий», — рассказала представительница АИР.

Ранее проект был рассмотрен на публичных слушаниях в марте. На сегодняшний день статус приоритетного инвестиционного ему пока не присвоен, но он будет участвовать в отборе для получения преференций и административного сопровождения.

В конце 2022 года «Новый компаньон» рассказывал о том, что столичное ООО «Галатэя», занимающееся деятельностью музеев, собирается построить второй планетарий в Перми ниже дома по ул. Петропавловской, 77. В его строительство может быть инвестировано свыше 100 млн руб.





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