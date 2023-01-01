День трудовой доблести в Лысьве будут ежегодно отмечать 10 сентября Губернатор подписал соответствующий указ Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об установлении знаменательных дат Пермского края — Дня трудовой доблести города Перми и Дня трудовой доблести города Лысьвы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для Перми новый праздник устанавливается 2 июля, для Лысьвы — 10 сентября. Поясняется, что именно в эти дни в 2020 и 2021 году президент РФ подписал указы о присвоении двум городам Пермского края почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

В указе губернатора предписано ежегодно проводить в Перми 2 июля и в Лысьве 10 сентября торжественные и памятные мероприятия. Их организацию поручить, в том числе, мэрам городов.

Напомним, об учреждении новых региональных праздников губернатор сообщил на заседании краевого правительства.

В нынешнем году празднование годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» прошло в виде массового гулянья на набережной и эспланаде. Хэдлайнером стала группа «Любэ». В честь торжественного события на площади Трёх столетий установили стелу, изготовленную на Мотовилихинских заводах.

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