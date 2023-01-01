Стала известна программа праздника в честь годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» Он состоится 2 июля Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 2 июля, в Перми пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине присвоения краевому центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в региональном правительстве и обнародовали программу праздника.

Так, с 12.00 на площади перед «Театром-Театром» начнёт работу ярмарка продукции местных производителей «Покупай пермское». Также на протяжении дня всем желающим будет доступна фотозона с военной техникой (организована в рамках фестиваля «Оружие Победы»).

В 17.40 состоится торжественное возложение цветов и венков к стеле, установленной в честь присвоения Перми почетного звания на Площади трех столетий (около Речного вокзала).

В амфитеатре на набережной Камы пройдут спортивные состязания. Там состоятся финалы сразу трёх турниров: «Тихий баскетбол» в рамках Лиги сильных людей (с 12 до 14 час.); Кубка Претендентов (с 16 до 18 час.); чемпионата России по баскетболу 3х3 (с 19 до 21 час.). Также в 14.00 пройдёт гала-матч по баскетболу в ретро-стиле с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Специальным гостем мероприятия станет репер Pharaoh. Его выступление на набережной запланировано на 18.00.

В это же время (в 18.00) на сцене перед «Театром-Театром» с выступления Пермского губернского оркестра начнётся праздничный концерт на городской эспланаде. В 19.00 его продолжит победитель второго сезона телевизионного проекта «Голос» Сергей Волчков, а в 20.00 начнётся выступление группы «Любэ».

Вход для зрителей на все мероприятия — свободный.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» было присвоено Перми указом президента Владимира Путина 2 июля 2020 года.

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