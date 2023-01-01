Алёна Бронникова В годовщину присвоения Перми звания «Город трудовой доблести» пройдут праздничные концерты Начало мероприятий — с 12:00 Поделиться Твитнуть

В Перми 2 июля пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присвоения столицы Прикамья звания «Город трудовой доблести». Программу мероприятий публиковало краевое правительство.

Все события состоятся в центре города с 12:00. На эспланаде откроется ярмарка продукции местных производителей, а в амфитеатре на набережной Камы стартуют финалы трёх спортивных турниров.

Торжественное возложение цветов и венков к стеле на Площади трёх столетий у Речного вокзала, которую установили в честь присвоения Перми почётного звания, запланировано в 17:40. Затем на набережной в 18:00 начнётся концерт репера Pharaoh, а на эспланаде выступят Пермский губернский оркестр, победитель второго сезона телевизионного проекта «Голос» Сергей Волчков, и группа «Любэ».

Ранее «Новый компаньон» подробно рассказывал о программе мероприятий, запланированных на 2 июля. Кроме того, в связи с концертом на эспланаде сегодня с 17:00 до 23:00 временно ограничат движение транспорта по ул. Ленина между ул. Попова и Крисанова.





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