Максим Артамонов В Перми 2 июля изменится движение транспорта В этот день состоится концерт группы «Любэ» Поделиться Твитнуть

Схема движения транспорта / Департамент транспорта администрации Перми

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, 2 июля будет изменён режим работы общественного транспорта. В этот день в Перми пройдут массовые праздничные мероприятия, а на эспланаде выступит российская патриотическая группа «Любэ».

В связи с этим с 17:00 до 23:00 будет временно перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке между улицами Попова и Крисанова.

Автобусные маршруты №6, 10, 14, 15, 20, 35, 46, 49, 50, 53, 68 и №7т, 10т и 300т будут следовать в объезд перекрываемого участка по улицам Екатерининской и Петропавловской.

Маршрут №3к будет следовать до остановки «Улица Пушкина».

С 20:00 до 21:30 трамвайный маршрут №5 временно станет курсировать с сообщением «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. А трамвай №11 будет следовать по пути «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».

Расписание и движение по карте в режиме реального времени доступно на сайте Гортранса.

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