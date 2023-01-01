У пермского ТРК «Семья» мужчина открыл стрельбу по детям и ранил девочку ЧП произошло 4 июля Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В социальных сетях появилось сообщение о стрельбе возле торгово-развлекательного комплекса «Семья» в Перми. Во вторник, 4 июля, мужчина якобы из окна свой квартиры открыл стрельбу металлическими шариками по детям на детской площадке и попал одной девочке в голову. Пострадавшую отвезли в больницу. На место происшествия вызвали полицию.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в ходе осмотра места ЧП было обнаружено четыре металлических шарика. Их изъяли. Проверка по данному случаю продолжается.

Ранее сообщалось о ещё одном ЧП с детьми: днём 5 июля двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянке около д. Крохово. Там они решили искупаться в не предназначенном для этого месте и утонули.





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