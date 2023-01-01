В Перми из-за упавшего на рельсы дерева снова встали трамваи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на ул. Уральской остановлено движение трамваев в оба направления. Причиной остановки стало упавшее на пути дерево, об этом сообщили в Гортрансе. По предварительным данным, никто не пострадал. ЧП случилось в районе ДК им. Ленина.

В связи с инцидентом ожидаются задержки движения трамваев № 4, 8 и 11.

Ранее сообщалось, что сегодня же в Перми из-за временного отключения электроснабжения на станции Пермь II произошла задержка в движении трамваев № 3, 4, 5, 7 и 11. В настоящее время движение электротранспорта на участке у ж/д вокзала восстановлено.

APD В 16:52 движение трамваев по ул. Уральской возобновилось.

фото: ЧП ДТП Пермь

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