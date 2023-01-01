Из-за отключения напряжения в Перми на время остановились трамваи 

В гортрансе предупредили о задержках движения электротранспорта

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первый концессионный трамвай

  permkrai.ru

Из-за временного отключения напряжения на станции Пермь-2 произошла задержка в движении трамваев. Об этом сообщили в гортрансе. 

В частности, выбились из графика трамваи маршрутов №3, 4, 5, 7 и 11.

О причинах ЧП в ведомстве не сообщили.  По последней информации, движение электротранспорта на участке у железнодорожного вокзала восстановлено. 

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