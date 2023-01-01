Из-за отключения напряжения в Перми на время остановились трамваи
В гортрансе предупредили о задержках движения электротранспорта
Поделиться
Твитнуть
Из-за временного отключения напряжения на станции Пермь-2 произошла задержка в движении трамваев. Об этом сообщили в гортрансе.
В частности, выбились из графика трамваи маршрутов №3, 4, 5, 7 и 11.
О причинах ЧП в ведомстве не сообщили. По последней информации, движение электротранспорта на участке у железнодорожного вокзала восстановлено.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть