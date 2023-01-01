Максим Артамонов В Перми прокурор запросил для обвиняемого в убийствах женщины и ребёнка из Башкирии максимальный срок Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском краевом суде рассматривается дело об убийстве жительницы Башкирии и её пятилетней дочери. Сегодня состоялись прения, в ходе которых прокурор Прикамья Павел Бухтояров запросил для обвиняемого в преступлении максимальный срок наказания — пожизненное заключение. Об этом сообщает 59.ru.

Приговор будет оглашён в ближайшее время.

Преступление было совершено в августе прошлого года. Как писал "Новый компаньон", по версии следствия жительница Перми задумала убить свою подругу, которая жила в Башкирии. Для этого она за деньги наняла местного жителя. А потом под предлогом совместного отдыха пригласила знакомую и её пятилетнюю дочь погостить в арендованный дом в посёлке Ласьва Краснокамского округа.

По материалам дела, в ночь на 18 августа обвиняемый зарезал женщину, а потом, чтобы скрыть убийство, задушил её дочь. После совершённых преступлений подельники вывезли тела в лес и закопали.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы «заказчица» была признана невменяемой.

Во время суда обвиняемая заявила, что потерпевшая с 2013 года занималась «чёрной магией». Якобы она навела на неё порчу с целью завладеть квартирой. И расправа была единственным способом обезопасить себя от влияния «злых сил». Признавая свою вину, женщина не раскаялась в содеянном.

Обвиняемый в исполнении убийств вину признал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.