Алёна Бронникова В Госдуме считают, что с уходом ЧВК «Вагнер» новой волны мобилизации не будет Солдат на службу наберут по контракту Поделиться Твитнуть

Необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из зоны СВО в ближайшее время нет. Об этом информационному агентству ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Президент РФ чётко, понятно и конкретно сказал, что новой мобилизации не будет, идёт плановый набор военнослужащих на контракт, идёт плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — сообщил глава комитета.

Он добавил, что угрозы снижения боевого потенциала нет, а сотрудников ЧВК есть кем заменить из резерва. Также он уточнил, что на данный момент ведётся плановый набор военнослужащих по контракту.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена осенью 2022 года в связи с проведением специальной военной операции в Украине.

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с экстренным обращением к россиянам. Оно было посвящено действиям главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, поднял мятеж. В связи с этими событиями деятельность пермского центра проверки физподготовки добровольцев и набора в ЧВК была приостановлена.





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