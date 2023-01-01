Владимир Путин выступил с обращением к россиянам Он назвал действия главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с экстренным обращением к россиянам. Оно было посвящено действиям главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, поднял мятеж. Глава государства сообщил о принимаемых мерах по стабилизации ситуации и пообещал, что участвовавшие в подготовке мятежа «понесут неминуемое наказание».

Накануне Евгений Пригожин обвинил минобороны в ударах по позициям его компании, которые якобы привели к многочисленным жертвам, и пообещал некие ответные действия. Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин сообщил, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Президент подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнера», которые сражаются в зоне СВО, — герои. Но их имя и славу предали те, кто организовал мятеж.

«Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене (...) Вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы»,— заявил Владимир Путин.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал в обращении президент.

На территории Москвы, а также в Московской и Воронежской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие». ФСБ возбудила уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.