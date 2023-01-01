В Перми закрылся пункт набора в ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

В связи с последними действиями ЧВК «Вагнер», деятельность пермского центра проверки физподготовки добровольцев и набора в частную военную компанию приостановлена. В центре заявляют, что не на чьей стороне и рассчитывают возобновить деятельность после «полного правового урегулирования вопроса».

В начале июня «Новый компаньон» сообщал, что в Мотовилихинском районе появился центр физической подготовки и приёма бойцов в частную военную компанию «Вагнер». Пункт приёма добровольцев начал работу при поддержке спортивного клуба «Пересвет» на базе фитнес-центра «Ангел». Всех желающих приглашали подтянуть спортивную форму, пройти аттестацию на выполнение физических нормативов, заполнить анкету и вступить в ряды частной армии.

Напомним, накануне руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил минобороны в ударах по позициям его компании, которые якобы привели к многочисленным жертвам, и пообещал некие ответные действия. Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

Президент Владимир Путин 24 июня выступил с экстренным обращением к россиянам. Оно было посвящено действиям главы частной военной компании, который, по словам Путина, поднял мятеж.

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