Алёна Бронникова В Перми на базе фитнес-центра открылся пункт набора добровольцев в ЧВК «Вагнер» Желающим предлагают пройти тесты на физподготовку Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе появился центр физической подготовки и приёма бойцов в частную военную компанию «Вагнер». Информация появилась в социальных сетях.

Пункт приёма добровольцев начал работу при поддержке спортивного клуба «Пересвет» на базе фитнес-центра «Ангел». Все желающие могут подтянуть спортивную форму, пройти аттестацию на выполнение физических нормативов, заполнить анкету и вступить в ряды частной армии, говорится в сообщении.

«Желающие могут сдать аттестацию, и если вышел «неуд» — пройти подготовку по специальной программе. Принимают зачёты тренеры «Пересвета» и «Ангела», — рассказал «Новому компаньону» руководитель и старший тренер спортклуба «Пересвет» Дмитрий Касьянов.

На вопросы о том, кому принадлежит идея, и о планах по набору добровольцев глава спортклуба отвечать не стал, сообщив, что все остальные сведения предназначены только для служебного пользования.

В начале мая пермякам начали приходить письма от ЧВК «Вагнер» с приглашением на работу. Соискателям обещали зарплату от 240 тыс. руб. и социальные выплаты.





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