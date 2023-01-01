Алёна Бронникова Пермякам начали приходить письма от ЧВК «Вагнер» с приглашением на работу В компании обещают зарплату от 240 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермякам стали приходить письма с приглашением устроиться на работу в частную военную компанию «Вагнер» от имени Героя РФ Андрея Трошева. Фотография такой листовки появилась 12 мая в telegram-канале «ЧП Пермь». В организации «Новому компаньону» подтвердили информацию.

«Подтверждаю, эти письма действительно приходят от сотрудников нашей компании. Они распространяются во всех городах», — сообщили изданию.

Согласно информации на опубликованном фото, вступить в ряды ЧВК, подразделения которой находятся сейчас в зоне СВО, предлагается мужчинам в возрасте от 21 года до 60 лет. Наличие опыта и прохождение срочной службы при этом не обязательно. Добровольцы могут заключить контракт с окладом от 240 тыс. руб. и получать «хорошие премии за результаты». Кроме того, гарантируются страхование жизни и социальные выплаты, современная одежда и лучшее вооружение.

«Новому компаньону» рассказали, что все условия прописаны в листовках. Чтобы устроиться на работу, необходимо позвонить по указанным рабочим номерам телефонов. Встречи в Перми не ведутся, поэтому необходимая информация оговаривается удалённо, а личная встреча с работодателем происходит уже непосредственно в Краснодаре.





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