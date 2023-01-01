Алёна Бронникова Покупатель ресторана «Живаго» получил положительное заключение экспертизы на сдачу дома Uno в Перми По плану дом должен быть сдан в третьем квартале 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото с сайта uno59.ru

Десятиэтажный жилой дом Uno в Индустриальном районе Перми у Стахановской дамбы готов к сдаче. Положительное заключение экспертизы выдано 30 июня. Проектную документацию подготовил ИП Унчанский Александр Ипатьевич из Перми.

Многоквартирный дом со 110 квартирами и пятью нежилыми помещениями для коммерческого использования построен на территории микрорайона Новоплоский, по ул. Спартаковской, 1. Работы ведёт ООО «Специализированный застройщик «Стром», который входит в пермскую группу компаний «Ингрупп». Согласно информации на официальном сайте, сдача готового объекта в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2023 года.

«Ингрупп» — молодой пермский застройщик. Первые дома компания сдала в 2012-2013 годах. Сейчас в стадии строительства дома «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово. В апреле стало известно, что компания приобрела здание бывшего ресторана «Живаго» по ул. Ленина, 37.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.