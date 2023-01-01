Здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми выкупила СК «Ингрупп» Концепция развития объекта не определена Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

Здание бывшего ресторана «Живаго» (Пермь, ул. Ленина, 37) приобрела строительная компания «Ингрупп». Как сообщили в «Конкур-Пермь» (прежний владелец здания), сделка уже состоялась, цена продажи не называется.

В «Ингрупп» изданию «Коммерсантъ-Прикамье» заявили, что концепция развития объекта не определена. Источники издания считают, что компания пока не собирается застраивать площадку и может разместить на ул. Ленина, 37 свой офис.

«Ингрупп» — молодой пермский застройщик. Первые дома компания сдавала в 2012-2013 годах. Сейчас в стадии строительства компании дома Uno, «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово.

Бывшее здание ресторана «Живаго» построено в 1964 году. До 2003 года в нём располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нём ресторан «Живаго». В 2018 году здание перешло под конт­роль ООО «Конкур-Пермь», которое перепрофилировало объект в ТЦ Zoom.

В конце 2020 года здание и участок под ним «Конкур-Пермь» выставил на продажу за 145 млн руб. В марте 2022 года зданием заинтересовались краевые власти и хотели приобрести объект за 130 млн руб., но потом отказались от своих планов. После этого здание ресторана пытались продать через Avito. Объект площадью 3,2 тыс. кв. м и земельный участок в 3 тыс. кв. м предлагали за 129 млн руб.

На портале ИСОГД Перми отмечается, что участок по ул. Ленина, 37 предназначен для многофункциональных зданий, в том числе для жилой застройки.

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