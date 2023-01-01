Здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми выкупила СК «Ингрупп»
Концепция развития объекта не определена
Здание бывшего ресторана «Живаго» (Пермь, ул. Ленина, 37) приобрела строительная компания «Ингрупп». Как сообщили в «Конкур-Пермь» (прежний владелец здания), сделка уже состоялась, цена продажи не называется.
В «Ингрупп» изданию «Коммерсантъ-Прикамье» заявили, что концепция развития объекта не определена. Источники издания считают, что компания пока не собирается застраивать площадку и может разместить на ул. Ленина, 37 свой офис.
«Ингрупп» — молодой пермский застройщик. Первые дома компания сдавала в 2012-2013 годах. Сейчас в стадии строительства компании дома Uno, «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово.
Бывшее здание ресторана «Живаго» построено в 1964 году. До 2003 года в нём располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нём ресторан «Живаго». В 2018 году здание перешло под контроль ООО «Конкур-Пермь», которое перепрофилировало объект в ТЦ Zoom.
В конце 2020 года здание и участок под ним «Конкур-Пермь» выставил на продажу за 145 млн руб. В марте 2022 года зданием заинтересовались краевые власти и хотели приобрести объект за 130 млн руб., но потом отказались от своих планов. После этого здание ресторана пытались продать через Avito. Объект площадью 3,2 тыс. кв. м и земельный участок в 3 тыс. кв. м предлагали за 129 млн руб.
На портале ИСОГД Перми отмечается, что участок по ул. Ленина, 37 предназначен для многофункциональных зданий, в том числе для жилой застройки.
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