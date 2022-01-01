Власти Прикамья отказались от покупки здания бывшего ресторана «Живаго» Объект снова выставлен на продажу Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

Здание ресторана «Живаго» в центре Перми (ул. Ленина, 37) снова выставлено на продажу на сайте Avito. Объект площадью 3,2 тыс. кв. м и земельный участок в 3 тыс. кв. м предлагается за 129 млн руб. Напомним, краевые власти в августе 2022 года собирались выкупить актив для нужд министерства социального развития Прикамья за 130 млн руб.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, чиновники передумали приобретать здание, подсчитав объём работ, необходимый для его переоборудования.

Напомним, до 2018 года здание по адресу ул. Ленина, 37 принадлежало структурам экс-депутата Заксобрания Алексея Луканина, затем объект перешёл ООО «Конкур-Пермь». Ресторан «Живаго» прекратил работу в 2017 году, затем здесь открылся ТЦ Zoom.

ООО «Конкур-Пермь» неоднократно пыталось продать объект. В конце 2020 года здание и участок под ним выставили на торги за 145 млн руб. В марте 2022 года зданием заинтересовались краевые власти.





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