Власти Прикамья вернулись к идее выкупить здание ресторана «Живаго» в Перми Решение о сделке может быть принято в течение двух недель Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom

Константин Долгановский

Власти Пермского края снова рассматривают возможность приобрести для нужд минсоцразвития здание по ул. Ленина, 37 в Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В разное время там располагались кафе «Юность», ресторан «Живаго», ТЦ Zoom.

В краевом минимущества пояснили изданию, что приобретение данного объекта предусмотрено региональной адресной инвестиционной программой, и мероприятия, связанные с приобретением здания в краевую собственность, уже осуществляются. Решение о сделке может быть принято в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что власти отказались от намерений приобрести объект, так как его владельцы повысили стоимость до 150 млн руб.

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