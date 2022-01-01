Власти собираются запретить жилую застройку на месте бывшего ресторана «Живаго» в Перми Они также отказались от идеи покупки здания для нужд краевого министерства Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

Власти Пермского края выйдут с инициативой изменить зонирование земельного участка под зданием бывшего ресторана «Живаго» по адресу: Пермь, на ул. Ленина, 37. На этой территории предполагается установить зону, не предусматривающую жилищное строительство. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Он также сообщил изданию, что больше не рассматривается возможность приобретения здания для нужд министерства социального развития. Планы изменились сразу после того, как владельцы объекта повысили его стоимость до 150 млн руб.

В марте 2022 года сейчас цена здания ресторана «Живаго» составляла 90 млн руб.

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