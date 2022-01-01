Здание бывшего ресторана «Живаго» может быть выкуплено краевым министерством Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

Зданием бывшего ресторана «Живаго» заинтересовались власти Пермского края. Правительство изучает возможность покупки объекта недвижимости для нужд министерства социального развития. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

До 2018 года здание по адресу ул. Ленина, 37 принадлежало структурам экс-депутата Заксобрания Алексея Луканина, затем объект перешёл ООО «Конкур-Пермь». Ресторан «Живаго» прекратил работу в 2017 году, затем здесь открылся ТЦ Zoom.

ООО «Конкур-Пермь» неоднократно пыталось продать объект. В конце 2020 года здание и участок под ним выставили на торги за 145 млн руб. В марте на Avito здание выставлялось за 130 млн руб., а сейчас цена опустилась до 90 млн руб.

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