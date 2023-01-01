Максим Артамонов В Перми трамваи снова останавливаются у театра оперы и балета Закончились работы по ремонту платформы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершился ремонт платформы на трамвайной остановке «Театр оперы и балета» (Главпочтамт). Теперь здесь вновь останавливаются трамваи № 4 и 7. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.

В ходе ремонта обновлены пассажирские платформы и проложена тротуарная плитка.

Напомним, с 24 июня в связи с ремонтом платформы остановка «Театр оперы и балета» была закрыта в оба направления. На сегодняшний день также завершился ремонт платформы на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Ленина.

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