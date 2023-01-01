Максим Артамонов С 24 июня в Перми трамваи не будут останавливаться у Театра оперы и балета Это связано с ремонтом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ремонтом платформы на остановке «Театр оперы и балета» (Главпочтамт) с 24 июня будет закрыта трамвайная остановка в оба направления. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

В то же время, в департаменте отметили, что завершился ремонт платформы на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Ленина, и трамваи снова начали на ней останавливаться.

Остановки в центре города стали временно закрывать в связи с капремонтом ул. Ленина.





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