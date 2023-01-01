На здании новой пермской галереи начался монтаж стеклянных фасадов Установка займёт примерно полтора месяца Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На здании Новой пермской художественной галереи начался монтаж стеклянных фасадов. Они будут зелёного оттенка. О старте работ сообщили в минстрое региона.

В ведомстве отметили, что высота одного витража составляет 6 м, а вес достигает 1,5 т.

«Всего строителям предстоит установить 1512 стёкол разных размеров. Работа требует особой аккуратности и внимательности, установка займёт примерно 1,5 месяца», — добавили в министерстве и разместили видео начала работ.

Напомним, стёкла для фасада нового здания Пермской художественной галереи делали в Челябинске. Кроме того, для отделки фасада предполагается использовать медные листы, их поставка ожидается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сооружение конструктивных элементов новой шестиэтажной художественной галереи на территории культурного пространства «Завод Шпагина» практически завершено, стартовали отделочные работы. Объект обещают достроить к концу 2023 года.

«Новый компаньон» также подробно рассказывал, как будет организована новая экспозиция Пермской художественной галереи.

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