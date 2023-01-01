На здании новой пермской галереи начался монтаж стеклянных фасадов
Установка займёт примерно полтора месяца
На здании Новой пермской художественной галереи начался монтаж стеклянных фасадов. Они будут зелёного оттенка. О старте работ сообщили в минстрое региона.
В ведомстве отметили, что высота одного витража составляет 6 м, а вес достигает 1,5 т.
«Всего строителям предстоит установить 1512 стёкол разных размеров. Работа требует особой аккуратности и внимательности, установка займёт примерно 1,5 месяца», — добавили в министерстве и разместили видео начала работ.
Напомним, стёкла для фасада нового здания Пермской художественной галереи делали в Челябинске. Кроме того, для отделки фасада предполагается использовать медные листы, их поставка ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что сооружение конструктивных элементов новой шестиэтажной художественной галереи на территории культурного пространства «Завод Шпагина» практически завершено, стартовали отделочные работы. Объект обещают достроить к концу 2023 года.
«Новый компаньон» также подробно рассказывал, как будет организована новая экспозиция Пермской художественной галереи.
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