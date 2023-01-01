Елена Синица Стёкла для фасада нового здания Пермской художественной галереи сделают в Челябинске Подрядчик уже заключил контракт с поставщиком Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Глава минстроя региона Артём Габдрахманов посетил строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи. Сейчас, помимо возведения каркаса, подрядчик занимается монтажом основания кровельного покрытия и ведёт кладку наружных и внутренних стен нижних этажей. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства строительства.

Помимо этого, начаты работы по нанесению огнезащитного покрытия металлоконструкций каркаса. Также подрядчик подводит инженерные сети и занимается устройством фундаментов под исторические здания, облик которых планируют восстановить.

Кроме этого, подрядчик сообщил, что заключён контракт с поставщиком стекла для фасада будущего здания — его произведут на заводе в Челябинске. Поставка ожидается в апреле.

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