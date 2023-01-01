Алёна Бронникова Ночью 1 июля пермские пожарные спасли мужчину и ребёнка из горящего дома Пожар был потушен за несколько минут Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми минувшей ночью 1 июля загорелась квартира в жилом доме на ул. К.Цеткин. Как сообщают в краевом МЧС, сообщение на пульт дежурного поступило в 23:26, уже через несколько минут пожар был ликвидирован - в 23:38.

В тушении принимали участие 17 человек и 4 единицы техники. Огнеборцы установили, что возгорание на площади 10 кв. м произошло в одной из квартир на третьем этаже. До их прибытия из дома самостоятельно успели выбраться 52 жителя. С помощью спасательных устройств пожарные эвакуировали ещё двоих– мужчину и ребёнка.

В результате происшествия имеются травмированные. Причина и обстоятельства устанавливаются.

Накануне, в ночь на 1 июля в Оханском округе сгорел многоквартирный одноэтажный дом. В ходе пожара никто не пострадал, но здание выгорело полностью. Без квартир и средств к существованию остались 24 человека, в том числе пятеро детей.





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