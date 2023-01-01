Максим Артамонов В Пермском крае в селе Таборы сгорел жилой дом Без крова и средств к существованию остались семь семей Поделиться Твитнуть

Фото: Рита Овчинникова

В ночь на 1 июля селе Таборы Оханского округа сгорел многоквартирный одноэтажный дом. В ходе пожара никто не пострадал, однако здание выгорело полностью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.



В ведомстве пояснили, сообщение о происшествии на улице Молодёжная, где находился дом, поступило в экстренные службы в 1:55. Прибывшие на место пожарные установили, что горит баня, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом.



Пожарные эвакуировали из горящих строений четыре газовых баллона.

До приезда пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 24 человека, в том числе пятеро детей. Погибших и пострадавших нет.



Пожар был локализован в 2:07, а горение ликвидировано в 2:14. Площадь пожара составила 372 кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В местном паблике в соцсети ВКонтакте пользователи написали, что без крова, имущества и средств к существованию остались семьи работников системы образования округа. В том числе — и семья бывшего директора Таборской школы, а сейчас — заместителя директора Острожской средней образовательной школы.



Как уточняет издание 59.RU со ссылкой на местных жителей, в сгоревшем здании раньше находился интернат. В доме жили семь семей, которые после пожара потеряли всё.



Сейчас людям нужны вещи, предметы личной гигиены, быта, посуда, постельное белье, вещи на девочек 4, 14 и 16 лет, на мальчиков 6-14 лет. Помощь можно принести в храмы Оханского округа или в администрации поселений. На официальных ресурсах администрации Оханского округа пока нет никаких сообщений о происшествии.



Село Таборы находится в Оханском муниципальном округе на правом берегу Камы, примерно в 28 км от окружного центра — Оханска. По данным на 2010 год, в селе проживало более 500 человек.





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