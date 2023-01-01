Алёна Бронникова В спецоперации погиб гранатомётчик из Пермского края Мужчине было 47 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае попрощались с погибшим в ходе российской спецоперации в Украине 47-летним Эдуардом Швалевым из п. Калино. Об этом сообщает телеканал ВЕТТА со ссылкой на главу Чусовского городского округа Сергея Белова.

Мужчина в 2022 году ушёл на СВО добровольцем в составе отряда «Барс». Затем повторно подписал контракт и присоединился к мотострелковому взводу мотострелковой роты штурмового отряда в должности гранатомётчика.

Он погиб 15 июня при выполнении специальных задач. За проявленный героизм Эдуарда Швалева посмертно наградили Орденом мужества.

Накануне стало известно о гибели двоих военнослужащих из Верещагинского округа. О том, где и как они погибли, чиновники администрации муниципалитета не уточнили.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.