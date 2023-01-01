Максим Артамонов В спецоперации погибли двое военнослужащих из Пермского края Одному из них было 47 лет, а другому — 32 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на территории Украины погибли двое уроженцев Верещагинского округа — 47-летний Алексей Павловских и 32-летний Владимир Машьянов. Об этом сообщается на официальной странице местной администрации в соцсети ВКонтакте.



Где и как они погибли, чиновники не уточнили.



Напомним, накануне в Добрянском округе похоронили 49-летнего добровольца Игоря Дроздова, который погиб в Попасной год назад. В апреле 2022 года уехал в зону СВО, а 9 июня того же года был убит в Луганской народной республике.





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