Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Игоря Дроздова Он погиб больше года назад Поделиться Твитнуть

По сообщению администрации Добрянского городского округа, в Пермском крае похоронен уроженец Добрянки Игорь Дроздов, погибший в прошлом году в зоне СВО. Местные власти сообщили об этом на официальной странице ВКонтакте.

Игорь Дроздов родился в Добрянке. Окончил Вильвинскую школу. С июня 1991-го по май 1993 года служил в сухопутных войсках в должности «старший стрелок», получил звание «младший сержант».

В апреле 2022 года ушёл в зону СВО, а 9 июня того же года в Луганской народной республике, в городе Попасная, он погиб.

Напомним, ранее сообщалось, что он скончался от осколочных ранений и его похоронили в Ростовской области, а родные погибшего пытались получить необходимые документы, чтобы подтвердить его статус участника СВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.