Алёна Бронникова Время проезда по Стахановской дамбе в Перми сократилось за счёт выделенных полос в обе стороны движения С понедельника автобусы № 27 изменят расписание движения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с 3 июня изменится расписание движения автобусов № 27 в связи с выделением отдельных полос для общественного транспорта на переходе «Стахановская — Чкалова» в обе стороны. Ранее по этой же причине было скорректировано расписание автобусов № 13. Дополнительно для мониторинга дорожного движения на участке установлены комплексы видеофиксации нарушений, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Для эффективной работы выделенной полосы мало сделать только разметку и знаки. Важно обеспечить также контроль соблюдения правил дорожного движения и убрать из расписания автобусов время, закладываемое на простой в пробке», — цитирует пресс-служба ведомства и.о. начальника отдела планирования маршрутной сети городского департамента транспорта Данила Гербера.

Корректировки в расписание автобусов необходимы для более быстрого прохождения этого участка общественным транспортом. Сейчас он обслуживается четырьмя городскими маршрутами и несколькими пригородными. В мэрии уточняют, что в час-пик выделенная полоса позволяет ежедневно перевозить более 3 тыс. пассажиров в час.

Напомним, в июне 2022 года на переходе «Стахановская — Чкалова» была организована первая выделенная полоса для автобусов, следующих из Индустриального в Свердловский район. Вторая «выделенка» появилась в этом году для общественного транспорта, следующего в обратном направлении. Благодаря этому скорость движения общественного транспорта по Стахановской дамбе в Перми выросла втрое.





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