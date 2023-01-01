Максим Артамонов Администрация Перми хочет изменить зонирование на участке под бывшим хлебозаводом № 1 Там могут начать строительство жилой и коммерческой недвижимости Поделиться Твитнуть

Хлебозавод №1

wikimapia.org

Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит предложение админстрации Перми установить на территории за основным корпусом бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Прикамье" со ссылкой на представителя краевого минимущества, которая рассказала о поступившем предложении на заседании комиссии.

На сегодняшний день участок площадью 7 тыс. кв. м расположен в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Изменение зонирования позволит начать строительство жилых и коммерческих объектов.

В минимущества пояснили, что администрация предложила изменить зонирование для освоения этой территории через торги. Земельные участки и объекты, расположенные на них, планируется приватизировать.

Напомним, в начале февраля этого года были подведены итоги конкурса о продаже отдельно стоящего пятиэтажного здания бывшего хлебозавода № 1 по ул. Окулова, 73а. Победителем признан предприниматель Всеволод Юшков, который предложил за объект 38 млн 761 тыс. 523 руб. Начальная цена лота составляла 28 млн руб.

До конца августа в отношении этого здания будет составлена проектная документация. В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия в Пермском крае сообщали, что существенным условием договора купли-продажи такого объекта является выполнение требований по его сохранению.





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