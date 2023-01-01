Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 30 июня по 7 июля Поделиться Твитнуть

30 июня в 19:00 в Пермском театре кукол пройдёт премьера этно-ландшафтного действа «Кама. Горт. Легенды» (18+)по мотивам мифов, легенд и сказок разных народов, населяющих Пермский край. Постановщики через пластические, визуальные и перформативные практики переосмыслят обряды народов Пермского края, в том числе и один из главных ритуалов этой истории — свадебный обряд. В декорациях загадочного леса появятся герои из подземного мира, женихи и невесты, проходящие инициацию, и предметы-символы, которые будут обладать душой, как в народных мифах. Следующий показ состоится 4 июля в Губахе на фестивале «Тайны горы Крестовой». По словам постановщиков, «уличный» вариант был выбран для большей выразительности: множество обрядов разных народов совершались именно на открытом воздухе.

30 июня и 1 июля в селе Карнаухово на берегу реки Шаквы пройдёт фестиваль под открытым небом «Шаква — грибная вода» (18+). Гостей ждут прогулки на катамаранах по реке, туристические маршруты на Шлюпинский камень, забеги и эстафеты, квесты, фотовыставка и конкурс селфи, а также конкурс грибных блюд и концертная программа.

С 30 июня по 5 июля в Губахе проходит XII фестиваль «Тайны горы Крестовой» (16+). Сценические площадки основной программы фестиваля определяются в соответствии с замыслами и идеями театров — участников фестиваля, поэтому локации будут меняться, а основной режиссёрской задачей станет вписать ландшафт в сценографию спектакля и суметь использовать его природное разнообразие.

1 июля в 20:30 на вершине Рудянского споя зрители увидят «Закат на Крестовой» (12+). Руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов впервые представит на публике эскиз своего «Каменного цветка» (6+) на музыку Прокофьева, который полностью планируется показать только в 2024 году. Кроме того, зрители увидят фрагменты из балета Валерия Гаврилина «Анюта» (6+) в хореографии Владимира Васильева и легендарную сюиту танцев из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» (6+) в хореографии Нины Анисимовой.

2 июля в 14:00 на горе Крестовой Ереванский Государственный Русский Драматический театр имени К.Станиславского представит спектакль «Вспомни имя своё» (12+, от 14 лет).

3 июля в 17:00 в «городе-призраке» Верхняя Губаха камерный театр «Новая драма» покажет «Бесприданницу» (12+), а в 19:00 губахинская «Доминанта» приглашает на премьеру спектакля «Живое вещество академика Лепешинской» (12+).

4 июля в 17:00 на горе Крестовой Лысьвенский театр драмы представит свою знаменитую документальную работу «Место действия: Лысьва». Часть «Кын» (12+). В этот же день в 19:30 премьеру спектакля «Кама. Горт. Легенды» (18+), основанного на фольклоре и традициях финно-угорских народов, населяющих Пермский край, покажет Пермский театр кукол.

Пермский театр кукол

5 июля в 17:00 в Верхней Губахе театр «Доминанта» покажет спектакль «Ближние» (12+, от 14 лет), а в 20:00 фестиваль закроет «Мой Гамлет» (16+) московского театра «Мастерская Тани Стрельбицкой».

30 июня, 1 и 2 июля в Перми — заключительные дни Дягилевского фестиваля (16+).

30 июня в 18:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт пианиста Алексея Зуева (6+). В программе — произведения Игоря Стравинского и Ференца Листа.

30 июня в 21:00 в Пермском театре оперы и балета состоится второй показ оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (18+). Свою версию представит труппа Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. Музыкальный руководитель и дирижёр — один из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрий Синьковский.

1 июля в 18:00 в Органном концертном зале пройдёт камерный концерт квартета солистов La Voce Strumentale (12+). В программу вошла музыка чешских композиторов, погибших в концентрационных лагерях Второй мировой: Павла Хааса, Ханса Красы, Гидеона Кляйна и Эрвина Шульхофа.

1 июля в 21:00 и 2 июля в 20:00 на Заводе Шпагина в Доме музыки состоится премьера постановки на музыку произведений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+). Спектакль исполнят оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссёра Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижёра Теодора Курентзиса.

1 июля в 23:30 в Доме Дягилева пройдёт концерт греческого виолончелиста и композитора Йоргоса Калудиса (18+). В программе из шедевров музыки средних веков и барокко критская лира, предок большинства европейских струнных смычковых, прозвучит во всей тембровой красе и многообразии технических возможностей.

2 июля в 23:00 на территории действующего склада по адресу: ул. Бригадирская, 12 Дягилевский фестиваль завершится концертом альтернативной музыки Diaghilev Festival Party (18+). В лайнапе три команды, представляющие разные стороны актуальной клубной сцены: пост-панк-готика в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электро-поп от москвичей Love Object, психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass и техно-дуэт академических композиторов из Сербии Марко Никодиевича и Луки Козловацки latibule.

Часть событий Образовательной программы фестиваля в этом году проходит на территории санатория «Демидково». Лекции для студентов, а также для всех желающих затронут две важные темы этого года — включение тела в процесс слушания и исполнения музыки и исторически информированное исполнительство. 30 июня флейтистка и выпускница Джульярдской школы Тая Кёниг-Тарасевич даст открытый урок йоги для всех желающих и мастер-класс по исторически информированному исполнительству для студентов. Финалом образовательной программы 30 июня станет концерт участников программы исторически информированного исполнительства, на котором прозвучат сочинения Генделя и его современников.

В программе Фестивального клуба Дягилевского фестиваля — «Музыка тела» (6+) для детей, балет для хора бабушек и дедушек «Ой, мороз, мороз» (18+), музыкально-поэтический спектакль «По ту сторону дней» (18+), посвящённый 17-летнему периоду пребывания Марины Цветаевой за границей и раскрывающий тему эмиграции, и многое другое.

30 июня в 19:00 в концерт-холле «Свобода» пройдёт премьера психоделической панк-драмы «Летов» (18+). Спектакль питерских режиссёров Марии Селедец и Филиппа Дьячкова посвящён творчеству одной из ключевых фигур панк-движения в России, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Это экспериментальный формат, созданный на стыке панк-концерта и драматического спектакля, реализованный на площадке концерт-холла, где танцпол соседствует с привычными амфитеатром и балконом. Проект вырос из эскиза лаборатории молодой режиссуры и открыл новое для Театра-Театра творческое направление — спектакли-путешествия в судьбы великих людей.

1 и 2 июля в Digital Port (Решетнковский спуск, 1щ) пройдёт open-air фестиваль Red Fest (0+). Посетителей ждут две музыкальные сцены, дизайн-маркет, фермерский рынок еды, лекции, мастер-классы, детская зона, бадминтон, фрисби, пинг-понг и многое другое. В этом году на главной сцене выступят победительница премии RU.TV в номинации «Взлёт года» Тося Чайкина, молодая группа из Дагестана «Неет, ты что!», «Тима ищет свет», «Смирный и друзья» и другие. Также в рамках фестиваля пройдёт беседа с Дмитрием Жебелевым «Благими намерениями вымощена дорога в ад и в благотворительность».

фото: пресс-служба фестиваля

2 июля в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись танцевального спектакля Джона Ноймайера «Русалочка» (12+).

С 4 июля в Центральном выставочном зале работает новая выставка «Пермь — 300 раритетов» (0+). Выставочный проект подготовлен Государственным архивом Пермского края и ЦВЗ к юбилею Перми. Посетители увидят подлинные архивные документы, рассказывающие истории о городе и его жителях за 300 лет. Материалы выставки сгруппированы в 10 больших тематических разделов, иллюстрирующих городское устройство, ландшафт, управление городом, транзитные пути, медицину, образование, частную жизнь горожан, труд, отдых и досуг.

Центральный выставочный зал

4 и 6 июля в 18:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мастер-классы «Уральское лето» (12+). Участники займутся декорированием летней сумки-шоппера в технике верховой набойки.

6 июля в 14:00 в Летнем читальном зале Пермской краевой библиотеки им. Горького пройдёт музыкально-развлекательная программа «Хорошо на даче» (12+). Вокальный проект «Cantando» под руководством Анны Берестовой из Усть-Качкинского сельского поселения выступит при хорошей погоде перед краевой библиотекой, в случае дождя — в библиотечном холле. Посетители станут полноправными участниками программы, для них подготовлены творческие активности и небольшие подарки. Перед концертом состоится лекция Елены Веселковой «История дачного движения города Перми» о трансформации пермской дачной культуры с конца XIX — начала XX века.

До 17 июля в Пермском доме художника работает выставка произведений Любови Малышевой и Ксении Козловой «Камская вольница» (0+).

До 22 июля в художественной галерее «Пермский период» можно увидеть выставку работ выпускников профессиональных художественных учебных заведений Перми «Профессия — художник» (0+).

фото: пресс-служба галереи Пермский период

До 23 июля в арт-пространстве «Другие круги» работает выставка памяти фотохудожника Александра Ширинкина «Земляки» (0+). На выставке представлены портретные и жанровые фотографии жителей Перми и Пермского края, запечатлённые с 1970-х по 2000-е годы. Фотографии оформлены и напечатаны автором при жизни.

До 31 августа в Пермском доме народного творчества «Губерния» работает выставка «Набивное искусство земли Пермской» (0+).

До 10 сентября на набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

До 20 декабря в Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» работает выставка живописных работ Рудольфа Веденеева «Рудольф Веденеев: с любовью о Перми» (0+), созданная к 300-летию города. В 1970 году Рудольф Веденеев был арестован и осужден по так называемому «Пермскому делу» о распространении «самиздата» и запрещённой литературы. Эти события оказали огромное влияние на творчество художника — значительная часть его работ посвящена теме политических репрессий. Сохранение памяти о репрессированных Рудольф Веденеев считал делом своей жизни, однако в его полотнах также нашли отражение жанровые сцены и пейзажи родного города.

фото: пресс-служба Исторического парка

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.