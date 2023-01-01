В Перми могут переименовать площадь Карла Маркса Такую идею высказал губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Во время прямого эфира ВКонтакте губернатору Пермского края Дмитрию Махонину был задан вопрос о сроках завершения реконструкции ул. Сибирской в Перми. Глава региона пояснил, что все работы планируется завершить до конца июля, а в октябре на площади Карла Маркса будет установлена стела «Город трудовой доблести». При этом площадь могут переименовать.

Комментируя вопрос по ул. Сибирской, Махонин сказал, что «благоустроители в Перми набили руку», и сейчас реконструкция «идёт очень быстро».

«Мы с вами наблюдали, как быстро была реконструирована Площадь Трёх столетий. По Сибирской тоже, считаю, темпы хорошие. До конца июля всё благоустройство должно завершиться. Нам надо до 1 октября ещё на площади Карла Маркса (пока ещё так она называется) сделать стелу «Город трудовой доблести», и наверное, по справедливости, она должна называться площадью «Трудовой доблести», — заявил Махонин.

В то же время, губернатор оговорился: «опять же будем решать это с людьми, советоваться, совет по топонимике будем подключать». При этом Махонин не уточнил, зачем нужно переименовывать площадь Карла Маркса.

Памятная стела на площади Карла Маркса будет установлена в честь присвоения Перми в 2020 году звания «Город трудовой доблести». В годовщину этой даты, 2 июля, в Перми пройдут праздничные мероприятия, в числе которых концерт российской патриотической группы «Любэ» на эспланаде.

Вместе с установкой стелы чиновники обещают обновить фасады зданий и провести капремонт дорожной части ул. Сибирской.

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